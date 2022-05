Hamburg

Rebellisches Friedensfest auf dem Hein-Köllisch-Platz in St. Pauli

Am kommenden Sonntag, dem 29. Mai 2022, findet ein Rebellisches Friedensfest auf dem Hein-Köllisch-Platz in St. Pauli statt. Die Initiative dazu kommt von den „Balkonisten vom Hein-Köllisch-Platz“. Sie haben in den vergangenen Coronajahren mit 48 Balkonkonzerten und vier Platzkonzerten den nachbarschaftlichen Zusammenhalt gefördert.

Pressemitteilung