Afghanistan

Taliban fordern, dass afghanische TV-Moderatorinnen ihr Gesicht während der Sendung verhüllen müssen

Taliban-Behörden in Afghanistan haben Fernsehsender angewiesen, dafür zu sorgen, dass Moderatorinnen lokaler Sender ihr Gesicht bedecken, wenn sie auf Sendung sind, so ein Regierungsvertreter. Die Anordnung folgt auf eine kürzlich ergangene Anweisung der Taliban-Behörden, wonach afghanische Frauen in der Öffentlichkeit ihr Gesicht bedecken müssen, und wird als jüngstes Anzeichen für eine mögliche Rückkehr zur ultrakonservativen Taliban-Herrschaft der Vergangenheit und eine Verschärfung der Beschränkungen für Frauen gesehen, die im In- und Ausland für Unmut sorgen.

Von Revolutionäre Vereinigung der Frauen Afghanistans (RAWA) (Eigene Übersetzung)