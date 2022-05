Bürgerliche Massenmedien diffamieren Kongress „Ohne NATO leben – Ideen zum Frieden“

Am 21. Mai fand in der Berliner Humboldt-Universität ein Kongress „Ohne NATO Leben – Ideen zum Frieden“ statt. Initiatoren waren unter anderem die Obfrau der Bundestagsfraktion im Auswärtigen Ausschuss der Linkspartei, Sevim Dagdelen, ihr Fraktionskollege Andrej Hunko, der langjährige Organisator des Ostermarschs in Frankfurt am Main und Mitglied der Linkspartei, Willi van Ooyen etc. Mitgewirkt haben unter anderem Dieter Dehm und Alexander Neu (beide Linkspartei), Oskar Lafontaine, die langjährige Journalistin Gabriele Krone-Schmalz (ehemals ARD), der Theologe Eugen Drewerman sowie Klemens Griesehop und Karl-Wilhelm Koch (Grüne).

Diese müssen sich jetzt in der Frankfurter Rundschau Hetze von Leuten wie Michael Roth - Vorsitzender des Auswärtigen Ausschusses im Bundestag (SPD) - anhören, der sich wie folgt äußert: „Die Teilnehmerliste des Kongresses liest sich wie ein Who-is-Who der Putinversteher und Faktenverdreher“.

Wer also nicht dem aktuellen Kriegskurs, der frappierend an die Aussage von Kaiser Wilhelm II. zu Beginn des I. Weltkriegs erinnert: „Ich kenne keine Parteien mehr, ich kenne nur noch Deutsche“, ist also ein "Faktenverdreher" und "Putinversteher“? Kein Wort davon, dass sich der Kongress auch gegen die Aggression Russlands gegen die Ukraine richtet.

Stattdessen übernimmt die Frankfurter Rundschau unkommentiert Roths Aussage und lässt seine Hetze zu Wort kommen. Es ist wichtig, dass sich gegen diese Diffamierung gewandt wird. Rote Fahne News wird weiter berichten.