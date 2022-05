Vorwärtsweisend: Spendensammlung für Arbeitereinheit gegen den Ukrainekrieg

Mit zwei kurzen Spendenkampagnen haben SI und viele Menschen einen Beitrag zu internationaler Solidarität und Völkerfreundschaft – gegen Nationalismus und Chauvinismus – geleistet.

Für die russischen Friedensaktivisten kamen 5276,51 Euro zusammen. Die Spendensammlung zur Unterstützung der Teilnahme von russischen und ukrainischen Bergarbeitern an der 3. internationalen Bergarbeiterkonferenz 2023 hat 5187,04 Euro erbracht. Die Spenden und die Arbeit zur Teilnahme von russischen und ukrainischen Bergleuten an der internationalen Bergarbeiterkonferenz 2023 weisen über den Augenblick hinaus: „Arbeiter schießen nicht auf Arbeiter!“ - Die internationale Arbeitereinheit ist die Kraft gegen Krieg und für eine friedliche Zukunft – das hat viele Spender angezogen und die kurze Sammlung zum Erfolg geführt.

Im Programm von SI schreiben wir dazu: „SI will Brücken bauen zwischen den Völkern und Menschen über Ländergrenzen hinweg. Solidarität ist keine Einbahnstraße. Ein Großteil der Probleme in der Welt ist engstens miteinander verbunden und kann nur gemeinsam und länderübergreifend gelöst werden. ... So entwickelt SI Völkerfreundschaft und tritt der Desinformation und Spaltung insbesondere durch die Massenmedien entgegen. ...

Beide Spendensammlungen konnten erfolgreich im geplanten Zeitrahmen beendet werden. Sie sind jetzt geschlossen. SI bedankt sich bei allen Spenderinnen, Spendern und Unterstützern der Spendensammlungen.

Wer die breite internationale Teilnahme von Bergarbeitern an der 3. Internationalen Bergarbeiterkonferenz auch weiterhin unterstützen möchte, kann dies unter dem Stichwort: „IMC“ tun. Weiter sammelt SI Spenden für den Koordinierungsrat der Arbeiter in der Ukraine unter dem Stichwort „Hilfsfonds Ukraine“.

Spendenkonto von SI: IBAN DE86 5019 0000 6100 8005 84 (Volksbank Frankfurt)

