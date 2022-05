Wahlergebnis der Internationalistischen Liste / MLPD genauer unter die Lupe genommen

Bei unseren Aktivitäten erlebten wir Aufgeschlossenheit gegenüber dem notwendigen Aufbau einer neuen Friedensbewegung, ebenso zum Kampf um Lohnnachschlag und gegen die Abwälzung der Krisenlasten, für die Zukunft der Jugend. Prägend war aber vor allem eine große Nachdenklichkeit. Wir konzentrierten uns auf den Aufbau einer neuen Friedensbewegung und organisierten ihr erstes großes öffentliches Auftreten mit der Demonstration und Kundgebung am 8. Mai.

Die Wahlergebnisse bis auf das Wahllokal zu untersuchen gibt Auskunft darüber, wo unsere Wähler wohnen. Sie zeigen aber auch welche Kernfragen des Systems der kleinbürgerlichen Denkweise als Regierungsmethode die jeweilige Stadt bzw. den jeweiligen Stadtteil prägen. So ist auffällig, dass in fast allen Städten entweder die Grünen ein starkes Ergebnis erreichten oder AfD. Das ist aber auch in den Städten nicht homogen: Während in Köln z. B. die Grünen absolut 31,41 Prozent der Stimmen geholt haben, und die AfD nur 3,67 Prozent, gibt es einzelne Wahllokale z. B. in Köln-Chorweiler, in denen die AfD mit 28,32 Prozent die meisten Stimmen erhalten hat.

Aufgrund der drastisch gesunkenen Wahlbeteiligung, haben fast alle Parteien absolut an Stimmen verloren – davon ist auch die MLPD betroffen. Mit der Berechnung des Stimmergebnisses auf 100.000 Wähler, kann man die Ergebnisse mit vorangegangenen Landtags- und auch Bundestagswahlen vergleichen, die zudem auch unterschiedliche Wahlkreise haben. Beachtet werden muss, dass die hohe Briefwahlquote die Aussagefähigkeit pro Wahllokal zur Wahlbeteiligung deutlich verfälscht. So haben in Gelsenkirchen-Horst Süd 40 Prozent der Wähler per Briefwahl gewählt – die Wahlbeteiligung liegt in Horst-Süd insgesamt bei 38,48 Prozent. In keinem der Wahllokale lag die Wahlbeteiligung vor Ort über 26,84 Prozent. In einem Wahllokal lag sie bei nur gut 18 Prozent. Die Briefwähler werden in der Regel nicht den Wahllokalen zugeordnet, sondern größer gefassten Briefwahlbezirken.

Die MLPD konnte ihr landesweites Ergebnis im Vergleich zur Bundestagswahl auf 100.000 Wähler von 35 auf 47 verbessern – im Vergleich zur Landtagswahl 2017 haben wir deutlich verloren.

Die stärksten Wahlergebnisse haben wir im Ruhrgebiet und in Köln – also dort, wo wir seit Jahrzehnten Kleinarbeit machen, und haben dort auch prozentual die wenigsten Verluste, bzw. konnten in einzelnen Wahlgebieten sogar in Bezug auf 100.000 Wähler Stimmen dazu gewinnen. Deutlich Stimmen verloren haben wir vor allem außerhalb unserer Ortsgruppen und Kreisverbände – in Gebieten in denen wir 2017 mit bundesweiter Unterstützung breit plakatiert und in jeder größeren Stadt Kundgebungen durchgeführt hatten.

Im Wahlkreis Essen II kandidierte die Parteivorsitzende der MLPD, Gabi Fechtner. In Essen-Katernberg, dem Gebiet in dem sie mit ihrer Aufbaugruppe seit 2019 regelmäßig arbeitet, konnte sie 0,49 Prozent der Erststimmen erreichen und das Ergebnis der MLPD von 0,24 Prozent auf 0,38 Prozent steigern. Im gesamten Wahlkreis erzielte sie 0,19 Prozent der Erststimmen. Die Internationalistische Liste / MLPD holte, bezogen auf 100.000 Stimmen, ihr sechstbestes Ergebnis bei den Zweitstimmen.

Korrigieren müssen wir allerdings unsere Aussage im Rote Fahne News-Artikel vom 16. Mai, im Wahlkreis um die Horster Mitte in Gelsenkirchen wären absolut 46 Zweitstimmen dazugewonnen worden. So wurde durch falsche Zuordnung des neu zugeschnittenen Wahlkreises zur Beurteilung ein Ergebnis der Wahl 2017 herangezogen, das sich nicht zum Vergleich eignete. Tatsächlich lassen sich die Wahlkreise von 2017 und 2022 aufgrund des veränderten Zuschnitts nur bedingt miteinander vergleichen. Bezogen auf den Wahlkreis gingen die Zweitstimmen von 243 auf 103 zurück (-143 Stimmen). Im Stadtteil Horst gingen die Zweitstimmen von 103 auf 53 zurück(-50Stimmen). Dass wir das nicht direkt gegengeprüft haben, war unseriös und ist keinesfalls der Stil der MLPD. Auch in Gelsenkirchen ist die Wahlbeteiligung massiv gesunken.

Die Gelsenkirchener Wahlkreise gehören absolut wie prozentual zu unseren besten Wahlkreisen. Im Wahlkreis 74 Gelsenkirchen II, in dem Stefan Engel kandidierte, erreichte die Internationalistische Liste / MLPD absolut mit 135 Zweitstimmen und umgerechnet auf 100.000 gültige Stimmen mit 298 das beste Ergebnis. Das zweit- und drittbeste Zweitstimmergebnis – sowohl von absoluten Stimmen als auch umgerechnet auf 100.000 erzielten wir in den Duisburger Wahlkreisen 62 und 63, das viertbeste im Wahlkreis 73, der den Gelsenkirchener Norden und Westen und Teile von Gladbeck umfasste. Lisa Gärtner die dort kandidierte, erhielt in einzelnen Wahllokalen bis zu 5,16 Prozent der Stimmen (Horst Nord - 3018 Mehrzweckhalle Gesamtschule Horst) erhalten - in Horst insgesamt konnte sie 1,44 Prozent an Erststimmen und die MLPD 1,19 Prozent der Zweitstimmen erreichen.

Das beste Erststimmenergebnis (auf 100.000 und absolut) hat Peter Weispfenning in Herne. Er erhielt 295 Stimmen, was 624 Stimmen pro 100.000 sind.

Bemerkenswert ist hier, dass über das ganze Stadtgebiet verteilt ein hoher Anteil an Erststimmen erreicht wurde. Besonders hoch ist das Ergebnis im Kommunalwahlbezirk Holsterhausen Süd mit 1,75 Prozent - Peter Weispfenning wohnt dort seit Jahrzehnten und ist an den gesellschaftlichen Kulminationen dort aktiv an der Seite der Kumpel sowie im Protest gegen Faschisten, aber auch in der systematischen Kleinarbeit nicht wegzudenken.

Das zweitbeste Erststimmenergebnis erzielte Günther Bittel im Wahlkreis 62 Duisburg mit 291 Stimmen und 551 pro 100.000, das drittbeste Stefan Engel mit 225 Stimmen und 497 pro 100.000. Lisa Gärtner erzielte mit 179 Erststimmen das viertbeste Ergebnis an absoluten Stimmen, das fünftbeste bezogen auf 100.000 mit 383. Peter Römmele, Wahlkreis 63 Duisburg III das fünftbeste Ergebnis an absoluten Stimmen mit 168, das viertbeste bezogen auf 100.000 mit 448.

In Dortmund wurde im Stadtteil Huckarde, der sich in die Wahlkreise der Direktkandidatinnen Klara Kossack und Sarah Rißmann aufteilte mit 0.43 Prozent der Erststimmen und 0,35 Prozent der Zweitstimmen ein gutes Ergebnis erkämpft. Hier wird seit Jahren die Arbeit mit den Kindern der Kinderorganisation ROTFÜCHSE im Jungferntal gemacht und es wird sich mutig offenen Faschisten sowie „Querdenkern“ in den Weg gestellt.

In Köln-Mühlheim hat Andrea Weigand als Krankenschwester im von Schließung betroffenen Krankenhaus in Hohlweide zum ersten Mal kandidiert. In ihrem Wahlkreis liegt das Wohngebiet der Stegerwaldsiedlung, in der die MLPD systematische Kleinarbeit v. a. Jugendarbeit und Frauenarbeit macht. Andrea konnte im Wahlkreis 0,33 Prozent der Stimmen erreichen, die MLPD landesweit das fünftbeste Ergebnis auf 100.000 Wähler.

Entwicklung der DKP

Die DKP liegt landesweit weiter hinter der MLPD konnte aber nach Stimmenverlusten gegenüber der letzten Landtags- und Bundestagswahl aufholen. „Ihre Hochburg“ ist dabei weiter Bottrop wo sie siebenmal so viele Stimmen erhielt wie die MLPD. Auch in Essen bekam sie etwas mehr Stimmen als die MLPD, außer im Wahlkreis von Gabi Fechtner, der Parteivorsitzenden der MLPD (Essen II).

Über weitere Auswertungen, und vor allem detaillierte Berichte wie diese Ergebnisse erreicht wurden, freuen sich die Leser und Leserinnen von Rote Fahne News in den nächsten Wochen!

Hier nun Tabellen mit Ergebnissen auf der Basis des vorläufigen amtlichen Endergebnis des Landeswahlleiters und nachträglicher Korrekturen einzelner Wahlkreise

