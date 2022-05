Was lehrt uns das Neun-Euro-Ticket?

Erstens: Der Umbau des Verkehrswesens vom Auto zum öffentlichen Nahverkehr wird an den Massen nicht scheitern. Das Interesse ist riesig. Am ersten Tag kauften allein in Hamburg 34 000 Menschen das Neun-Euro-Ticket. Schon 2017 stellte der ADAC fest, dass 46 Prozent der Autofahrer auf den ÖPNV umsteigen würden, wenn er günstiger, schneller und pünktlicher wäre. Die CO 2 -Bilanz liegt bei rund der Hälfte.1

Zweitens: Kanzler Olaf Scholz ist ein Heuchler sondergleichen. Bei der Verkündung des Neun-Euro-Tickets gab er sich generös: „Der von Russland verschuldete Preisanstieg soll niemanden überfordern. Dafür sorgen unsere Entlastungspakete.“ Dass Putin ein brutaler Neuimperialist ist, sagte die MLPD schon, als Merkel und Steinmeier noch mit Putin dinierten. Aber es ist reichlich billig (wenigstens etwas, das noch billig ist), bei jedem Problem mit dem Finger nach Moskau zu zeigen. Preissteigerung und Armut gab es in Deutschland schon vor dem 24. Februar 2022. Ein Rentnerpaar in meiner Nachbarschaft zahlt 195 Euro für zwei Monatskarten. Wer arm ist, ist heute in seiner Freiheit zur Fortbewegung eingeschränkt. Genießt drei Monate Mobilität – ab dem 1. September ist es wieder vorbei!