9-Euro-Ticket - Und dann?

Doch in welchen Bus umsteigen, wenn keiner fährt?!

Die „Allianz Pro Schiene“ stellt fest: „Der Eisenbahnverkehr wächst. Noch nie sind in Deutschland so viele Menschen mit den Bahnen gefahren wie heute. Mit den Fahrgastzahlen ist auch die Verkehrsleistung, also das Produkt aus Reisendenzahl und zurückgelegter Strecke bis 2019 auf über 100 Milliarden Personenkilometer (Pkm) gestiegen.“ Und trotzdem ist die Länge des deutschen Schienennetz in den letzten acht Jahren um über 6.400 Kilometer geschrumpft.

Von wegen CO2-Steuer für den Klimaschutz. Wir wollen uns umweltfreundlich fortbewegen und können deswegen ganz selbstbewusst fordern:

Sofortiger drastischer Ausbau des ÖPNV-Netzes. Die zeitliche Begrenzung des 9-Euro-Tickets aufheben!