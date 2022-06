Atombomber oder kostenloser Nahverkehr

Diese Kampfjets werden für die Weiterführung der „nuklearen Teilhabe“ gebraucht, das heißt: Diese Kampfjets tragen Atombomben.

Für 20 Mrd. Euro können damit also Atombomben aus Deutschland "ans Ziel gebracht" werden. Soll es eine Stadt in Russland, China, Irak oder Afghanistan treffen? Wie viele Arbeiter, Rentner, Frauen, Kinder werden dadurch ihr Leben in einigen Jahren verlieren? Wie viel qkm Biosphäre würde dadurch auf Millionen Jahre hin verseucht? Wie viele Kinder könnten dadurch missgebildet zur Welt kommen? Man weiß es nicht. Aber solche Bomber kauft man nur mit der Option, sie auch einzusetzen!

Übrigens: Ungefähr derselbe Betrag würde reichen, um die Ticketpreise im Öffentlichen Nahverkehr auf Null zu setzen.

Der Beschluss für F35-Bomber ist Teil der Vorbereitung eines III. Weltkriegs; er ist die aktive Teilnahme an der atomaren Aufrüstung. Grüne, FDP, CDU / CSU und SPD haben schon ihre Zustimmung erklärt.