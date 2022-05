Auf zur 3. Weltfrauenkonferenz der Basisfrauen nach Tunesien

Das war der Auslöser für Massenproteste im ganzen Land. 200.000 Menschen demonstrierten gegen Korruption und brutale Unterdrückung, wie die Inhaftierung und Ermordung von Gewerkschaftern durch den diktatorischer Machthaber Ben Ali. Sie forderten Würde, Arbeit, Rechte und Freiheiten, Presse- und Meinungsfreiheit und Frauenrechte. Und die revolutionären Kräfte waren mitten drin!

Am 14. Januar 2011 musste Ben Ali fluchtartig das Land verlassen – mitsamt seinem zusammengeraubten Riesenvermögen. Dieser Kampf wurde Vorbild im fast gesamten arabischen Raum - bekannt als „arabischer Frühling“. Aber es wurde kein Frühling mit Aufbruch und Wachstum; sondern für die Massen wurde es eine „gestohlene Revolution“. Führer der Muslimbrüder kamen aus dem Exil, verbanden sich mit gut vorbereiteten islamistischen Kräften im Land, finanziert u.a. von Katar und der AKP / Türkei, stifteten Verwirrung unter den kämpfenden Massen und übernahmen die Herrschaft. Keines der grundlegenden Probleme, wie Korruption, Armut und Arbeitslosigkeit wurden wirklich gelöst – fand doch keine grundlegende Umwälzung im Sinne einer demokratischen, geschweige denn einer sozialistischen Revolution statt.

Tunesien blieb unter der Knute des Internationalen Währungsfonds, der bis 2020 Kredite von 2,4 Millionen Dollar gewährte. Als Gegenleistung verlangte er einschneidende Maßnahmen bei Steuern, Privatisierung von Staatsunternehmen und Stellenstreichungen im öffentlichen Sektor.

Gerade in Bereichen, in denen viele Frauen arbeiten, wie in der Textilindustrie, wurden Fabriken geschlossen. Die Corona-Pandemie hatte aufgrund eines mangelhaften Gesundheitswesens verheerende Folgen mit vielen Toten. Das brachte das Fass zum Überlaufen. Bei Massenprotesten wurde 2021 der Rücktritt der Regierung gefordert. Das Parlament wurde im Juli 2021 vom Präsidenten Saied aufgelöst. Der Kampf der Frauen gegen die besondere Unterdrückung verband sich mit dem Kampf der Bergleute, der Arbeiterinnen und Arbeiter und der Jugend.

Das tunesische Vorbereitungskomitee der 3. Weltfrauenkonferenz „Latifa Tamalaah“ begrüßt die Frauen der Welt. Zusammen mit weiteren Frauenorganisationen in Tunis freuen sie sich, die Frauen vom 3. bis 10. September in der Universität von Manouba zu begrüßen. Los gehts mit einer Auftaktdemonstration am 4. September mitten in Tunis; inhaltlichen Foren am 5. / 6. September; der beschlussfassenden Generalversammlung der Delegierten am 7. / 8. September; einem gemeinsamen Abschlussplenum am 9. September und natürlich viel Kultur.

Auf dem Campus der Uni wird es für einige Teilnehmerinnen Übernachtungsplätze im Studentenwohnheim geben. Das Komitee schickt in Kürze Adressen weiterer Hotels mit niedrigem und mit mittlerem Standard, ebenso wie das Reisebüro People to People, das eine wunderschöne Urlaubsreise im Anschluss anbietet.

Die Fahrtzeit von Tunis nach Manouba wird mit max. einer Stunde (ja nach Verkehr) angegeben. Ein Taxi für drei Personen kostet ca. 3,50 Euro. Man kann auch die Metro nehmen. Sie hält direkt an der Universität. Die Verpflegung wird zum einem über die Mensa der Universität organisiert. Das Essen soll ca. 3 Euro pro Mahlzeit kosten. Desweiteren gibt es Essensstände von heimischen Händlern. Es wird gerade über die Konferenzgebühr beraten.

Am Pfingstmontag, den 6. Juni laden der Bundesvorstand des Frauenverbands Courage und der Kämpferische Frauenrat zur Nationalen Frauenversammlung ein. Frauen und Mädchen in und mit Courage erarbeiten Workshops, sammeln Spenden, laden Frauen aus anderen Ländern ein, organisieren gemeinsam Flüge und Unterkünfte und freuen sich auf Tunesien! Die Nationale Frauenversammlung hat unter anderem die Aufgabe, die fünf Delegierten zu wählen, die die kämpferische Frauenbewegung aus Deutschland in Tunis vertreten. Sie wird über inhaltliche Schwerpunkte der Konferenz beraten, über Erfahrungen in der Vorbereitung bis hin zu den neuesten Neuigkeiten der Konferenz.

Also, Frauen und Mädchen: Kommt zur Weltfrauenkonferenz und vorher zur Nationalen Frauenversammlung!

Informationen sind hier zu finden