Chennai: Streik bei Ford India

Im September 2021 hatte der Automobilkonzern Ford angekündigt, seine Autoproduktion in Indien einzustellen. Während für das Ford-Werk Sanand im indischen Bundesstaat Gujarat aktuell Übernahmeverhandlungen mit dem indischen Tata-Konzern laufen, steht die Schließung des Ford-Werkes in Chennai im indischen Bundesstaat Tamil Nadu unmittelbar bevor. Pläne für eine Alternativproduktion schieterten. Am Montag begannen nun rund 2.200 Arbeiter in und vor dem Werk mit ihrem Protest für bessere Abfindungen. Die Produktion kam zum Erliegen, weil die Arbeiter, die zur Schicht ins Werk kamen, sich weigerten, die Arbeit aufzunehmen. Auch am Dienstag wurde nicht gearbeitet.