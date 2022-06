Während Frauen ohnehin schon die doppelte Last der Lohnarbeit und Hausarbeit tragen, steigt in Zeiten der Krisen auch die Gewalt gegen Frauen. Durch die weltweite gesamtgesellschaftliche Polarisierung im Klassenkampf erstarken in etlichen Ländern faschistische Bewegungen und Mächte, die die Gewalt gegen Frauen normalisieren. Auch bürgerlich-demokratische Herrschaften zeigen immer offener ihren reaktionären Charakter und haben die Errungenschaften der Arbeiterklasse und der Frauen insgesamt im Visier.

Aber die zahlreichen Frauenbewegungen, die in den letzten Jahren durch Millionen von Arbeiterinnen und jungen Frauen geschaffen wurden, zeigen ganz eindeutig: Die Frauen der Welt lassen das nicht mit sich machen – sie stehen auf und kämpfen! Aber sie haben auch großen Klärungsbedarf und natürlich wirken bürgerliche und kleinbürgerliche Einflüsse auch in die Frauenbewegung.

Vom Kampf der Textilarbeiterinnen in Bangladesch bis zum kämpferischen Widerstand der Frauen in Mexiko gegen Frauenmorde ... über den unerschrockenen Widerstand der Frauen Afghanistans gegen die faschistische Frauenverachtung der Taliban bis hin zu den Guerillakämpferinnen in Kurdistan, die tapfer ihre Revolution gegen die Invasion des türkischen Faschismus verteidigen: Frauen sind eine der entscheidenden treibenden Kräfte sozialer Bewegungen und revolutionärer Kämpfe unserer Zeit. ...

Ausgehend von unseren Beschlüssen der 4. ICOR-Weltkonferenz laden wir alle Frauen aus den ICOR-Mitgliedsorganisationen und befreundete Organisationen dazu ein, diese Fragen im Vorfeld der Weltfrauenkonferenz gemeinsam auf einer ICOR-Frauenkonferenz zu diskutieren. Unser Ziel soll dabei sein, uns als revolutionäre Frauen gemeinsam auf die Weltfrauenkonferenz vorzubereiten.

Ort und Zeit

26. August 2022; Treffpunkt: 9 Uhr an der Lenin-Statue an der Parteizentrale der MLPD im Vorfeld der MLPD-Jubiläumsfestlichkeiten.