Diskussionsrunde: „Was tun gegen Militarisierung und Weltkriegsgefahr?“

Sie findet am Samstag in der Zeit von 16 Uhr bis 18 Uhr statt. Nach kurzen Eingangsstatements findet eine Diskussion mit den Veranstaltungsteilnehmern statt. Zugesagt haben bisher Vertreter der ärztlichen Friedensorganisation IPPNW, der Linken Gelsenkirchen, der MLPD, der Föderation der Arbeiter aus der Türkei in Deutschland und des Jugendverbands REBELL. Eingeladen ist ein Vertreter der Informationsstelle Militarisierung IMI.

Die Zentrale Koordinierungsgruppe bittet darum, dass sich weitere Schüler- und Jugend- und Auszubildendenvertreter für das Podium melden.

Ebenso bittet sie, dass sich Vertreter einer Widerstandsgruppe für das Podium zur Verfügung stellen, um den Erfahrungsaustausch zu dieser Arbeit einzubringen.

Meldet euch bitte beim buero@pfingstjugendtreffen.de und per Kopie an info@inter-buendnis.de