Entsetzen nach Massaker an einer US-Grundschule – Was ist das für ein System?

Die Kleinstadt Uvalde steht unter Schock. Hier leben etwa 16.000 Menschen, fast 80 Prozent sind Latinos. Der Täter, Salvador Ramos, wurde von der Polizei erschossen. Er hatte kurz davor, nur wenige Tage nach seinem 18. Geburtstag, die Tatwaffe gekauft, ein halbautomatisches Gewehr, das v. a. militärisch eingesetzt wird. Das viel zu späte Eingreifen der Polizei kostete wahrscheinlich einigen dieser Kindern das Leben.

Wieder entzündet sich die Diskussion um die Waffengesetze. Im Staate Texas darf jeder ohne Genehmigung offen eine Schusswaffe tragen. Während die Demokratische Partei für schärfere Waffengesetze eintritt, sind Republikaner im allgemein dagegen. Sie berufen sich auf die Verfassung, die vor dem Hintergrund des Unabhängigkeitskrieges im 18. Jahrhundert das Recht auf Waffenbesitz festlegte. In Wirklichkeit steckt dahinter, dass Milliarden mit der Produktion und dem Verkauf von Waffen verdient werden. Die National Rifle Association ist eine der mächtigsten Organisationen in den USA und ein Hauptfinanzier von Wahlkampfkandidaten der Republikaner.

Doch die Waffengesetze sind nicht die Hauptursache des Problems. Schuld ist das System des Kapitalismus, das mit dem Tode unschuldiger Menschen Profite macht. Ein System, das Faschisten und Rassisten gewähren lässt. Das ist ein System, das unzählige Menschen körperlich und geistig zerstört. Ein System, das durch die Medien tagtäglich die sinnlose Gewalt legitimiert. Ein System, in dem ein ehemaliger Präsident, der Faschist Donald Trump, die Bewaffnung von Lehrern fordert. Inzwischen sterben mehr Kinder und Jugendliche in dem „Land der Freiheit“ durch Waffengewalt als durch Verkehrsunfälle. Es gab 61 solcher Massaker im vergangenen Jahr, eine Erhöhung von 40 gegenüber dem Jahre 2020 und 30 in 2019. Es sind nicht die Waffen die töten, sondern Menschen, die diese Waffen benutzen – ob psychisch kranke Jugendliche und Erwachsene, oder Rassisten und Faschisten. Ein System, das immer eine solche Gewalt verursacht, muss abgeschafft werden.