Flüchtlinge möchten teilnehmen

Wir sammeln Spenden und bieten selbstgekochtes afrikanisches Essen an. Zwei unserer afrikanischen Freunde legten sich beim Konzert des REBELL in Stuttgart (mehr dazu hier) ins Zeug und kochten lecker und scharf. Alle halfen beim Aufbau, Verkauf, und auch beim Aufräumen und Spülen hinterher mit. Stolzes Ergebnis: Über 100 Euro zur Unterstützung von Anreise, Eintritt und Übernachtung von Flüchtlingen. Wir planen noch ein weiteres Event: Bistro im ABZ Süd am Mittwoch, 1. Juni. Für alle, die Unterstützung brauchen (Leistungsempfänger oder Geringverdiener), gelten folgende Richtlinien:

Jedem Flüchtling soll die Teilnahme ermöglicht werden. Dazu unterstützt der Freundeskreis Anreise, Eintritt und Übernachtung Jeder, der unterstützt werden will, muss es einzeln beantragen: Unter Angabe, wie viel er selbst beitragen kann. Jeder, der Unterstützung bekommt, verpflichtet sich, sich verbindlich in den Schichtplan am Stand des Freundeskreises beim Pfingstjugendtreffen einzutragen: Essen vorbereiten, Essen ausgeben, Geschirrspülen. Flüchtlinge aus LEAs erhalten in Ausnahmefällen auch kostenloses Essen am Stand.

Voraussetzung ist natürlich, dass an vielen Orten Initiativen ergriffen werden, um Geld einzunehmen - am besten verbunden mit der Werbung zur Teilnahme am Pfingstjugendtreffen!



Mehr Infos zum 20. Internationalen Pfingstjugendtreffen gibt es hier