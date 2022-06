Freiheit für Özgül Emre und Ihsan Cibelik!

Direkt gegenüber dem Zugang zur JVA in Köln-Ossendorf forderten sie in einer kulturvollen Kundgebung die sofortige Freilassung ihrer beiden Mitglieder Özgül Emre und Ihsan Cibelik, die am 18. Mai in Mannheim verhaftet wurden und die jetzt in der JVA in Köln festgehalten werden.

Der Vorwurf gegen sie betrifft keine konkreten Straftaten, sondern sie sind nach § 129b StGB „Unterstützung einer terroristischen Vereinigung im Ausland“ verhaftet und inhaftiert worden. Ein solches Konstrukt geht in der Regel auf eine enge Zusammenarbeit des deutschen Staatsapparats mit der faschistischen türkischen Regierung zurück.

In den Redebeiträgen wurde die Kriminalisierung von Revolutionären scharf kritisiert, während Faschisten und Rassisten großer Spielraum gewährt wird. Ein Vertreter der MLPD überbrachte solidarische Grüße, erinnerte an die bestehende Zusammenarbeit gegen Repression in den letzten Jahren und lud zum 20. Internationalen Pfingstjugendtreffen am kommenden Wochenende in Gelsenkirchen ein.

In deutlich hörbaren Sprechchören auf Türkisch und Deutsch wurde unter anderem gerufen: „Özgül Emre, du bist nicht allein!“ und „Ihsan Cibelik, du bist nicht allein!“ Ob das die Gefangenen direkt hören konnten? Aber sicher - durch technische Hilfsmittel!

In den nächsten Tagen soll eine tägliche Mahnwache im angrenzenden Stadtteil Ehrenfeld stattfinden, am Wochenende eine erneute Aktion vor dem Gefängnis.