Herzliche und solidarische Grüße aus Lesbos an das 20. Internationale Pfingstjugendtreffen

"Ich möchte allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern zu ihrem 20. Internationalen Pfingstjugendtreffen gratulieren", schreibt Michalis. "Weltweit rebelliert die Jugend gegen Ausbeutung und Unterdrückung, gegen Arbeitslosigkeit, gegen Krieg, gegen die Zerstörung der Umwelt und für die Befreiung von den Fesseln des Kapitalismus. In den letzten Tagen sind in Griechenland Tausende von jungen Menschen in Athen und Thessaloniki auf die Straße gegangen, um gegen die Polizeipräsenz und die Polizeibrutalität an den Universitäten zu demonstrieren. Die Jugend braucht eine Zukunft. Sie ist die Zukunft. Nehmt sie euch und baut eine neue Welt auf. Eure Welt."