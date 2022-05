Jugendbildungsveranstaltung mit Stefan Engel: „Schau hinter die Kulissen!“

Aber warum gibt es nicht längst eine Rebellion dagegen? Weil man nur mit einer richtigen Weltanschauung Durchblick in dem Krisenchaos bekommen kann!

Wie man zu einer solchen Weltanschauung kommt und „hinter die Kulissen“ der bürgerlichen Gesellschaft schaut, berichtet uns Stefan Engel, ein erprobter Experte auf dem Gebiet, auf dem 20. Internationalen Pfingstjugendtreffen, das vom 3. bis 5. Juni auf der Trabrennbahn in Gelsenkirchen stattfinden wird. Die Jugendbildungsveranstaltung findet am Sonntag, 5. Juni, um 11 Uhr, an der Hauptbühne auf dem 20. Internationalen Pfingstjugendtreffen statt.

