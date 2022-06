Jugendzentrum Burglengenfeld soll geschlossen werden

Die politisch linken Ansichten der Betreiber und Besucher des Jugendzentrums sind ihm, wie er in einer nichtöffentlichen Sitzung des Kreisausschusses verkündete, ein Dorn im Auge. Das Jugendzentrum Burglengenfeld steht seit 50 Jahren für selbstgestaltete Jugendkultur. Durch sein vielfältiges Konzert-, Kultur- und Bildungsprogramm ist es weit über die Grenzen des Städtedreiecks und des Landkreises Schwandorf hinaus beliebt. Das Jugendzentrum war in den 1980er-Jahren ein Zentrum des erfolgreichen Widerstandes gegen den Bau einer atomaren Wiederaufbereitungsanlage in Wackersdorf. Von ihm ausgehend wurden Demonstrationen und die legendären Anti-WAAhnsinnsfestivals mitorganisiert.

Eine späte Rache der CSU? Mitnichten, auch heute geht es wieder um den atomaren Wahnsinn, wenn auch nicht mehr in der Form einer atomaren Wiederaufbereitungsanlage, so doch in Form der Vorbereitung eines III. Weltkrieges. Die „atomare Teilhabe“ ist erklärtes Ziel der Bundesregierung. Dazu werden Tarnkappenbomber angeschafft. Auch der Weiterbetrieb der maroden Atomkraftwerke als „Beitrag“ zur Verringerung der Abhängigkeit von russischen Energielieferungen ist die erklärte Absicht des bayerischen Ministerpräsidenten Markus Söder (CSU). Offensichtlich sollen vor diesem Hintergrund im Vorfeld „linke Widerstandsnester“, wie das Jugendzentrum in Burglengenfeld ausgeschaltet werden.

Wir schlagen vor, in der Tradition des Widerstandes gegen die atomare Wiederaufbereitungsanlage in der Oberpfalz gemeinsam gegen diesen atomaren Wahnsinn und den Abbau demokratischer Rechte vorzugehen. Wir haben die Betreiber und Besucher des Jugendzentrums eingeladen, am 20. Internationalen Pfingstjugendtreffen vom 3. bis 5. Juni in Gelsenkirchen teilzunehmen und ihr Anliegen dort den Tausenden Teilnehmerinnen und Teilnehmern vorzustellen. Aktiv für den Weltfrieden! Gemeinsam gegen den Abbau demokratischen Rechte. Dafür werden wir auch im bayerischen Biergarten auf dem Treffen Unterschriften unter eure Petition sammeln. Wer einen von uns angreift, greift uns alle an! Werdet aktiv für den Aufbau einer neuen Friedensbewegung!



Unterzeichnet die Petition