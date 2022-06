ver.di-Streik an den Unikliniken in NRW

Kämpferische Demo und Kundgebung in Köln

Laut und in bester Kampfesstimmung zogen deutlich mehr als 1.000 Kolleginnen und Kollegen aus allen Unikliniken in Nordrhein-Westfalen von der Uniklinik Köln in die Innenstadt.

