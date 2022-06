Kumpel-für-Auf-Treffen zur Vorbereitung der 3. Internationalen Bergarbeiterkonferenz

Die Regionalgruppe "Im Vest" lädt ein

Liebe Kumpel, Freunde und Familien, wir laden euch ganz herzlich ein zum Vorbereitungstreffen im Vestischen Kreis Recklinghausen für die 3. Internationale Bergarbeiterkonferenz 2023 in Deutschland. Das Treffen findet statt am Dienstag, dem 21. Juni 2022 um 18.30 Uhr in Marl-Hüls, St. Konrad, Römerstraße / Ecke Tannenstraße. Dieses Mal haben wir zwei Schwerpunkte: Zum ersten die Lage und aktiver Widerstand von Bergleuten und ihren Familien weltweit angesichts der akuten Gefahr eines III. Weltkriegs und der Abwälzung der Lasten auf die Bevölkerung. Zum zweiten die Vorstellung der Ergebnisse der Studie zur Gesundheitsuntersuchung von Bergleuten und ihrer Belastung mit giftigen Betriebsstoffen, an der auch etliche Mitstreiter teilgenommen haben.

Beim letzten Treffen wurde beschlossen, dass jeder einige persönliche Sätze aufschreiben und mitbringen soll, die wir an die streikenden Kumpel auf dem Bergwerk Warrior Met Coal in Harlan County/Alabama in den USA schicken. Wir wollen sie (und auch Bergleute aus England sowie Kanada) damit einladen. Als weitere Verantwortung für die Konferenz haben wir die Vorbereitung von Infopoint, Office und Öffentlichkeitsarbeit übernommen. Außerdem sammeln wir Spenden und werden Konferenzteilnehmer vor

Ort betreuen.

Auch alle anderen Beiträge und Initiativen sind herzlich willkommen. Hier wird jede und jeder mit ihren und seinen Fähigkeiten und Ideen gebraucht! Weitere Termine immer dienstags 18:30 Uhr am 19.07., 16.08., 20.09., 25.10. und 15.11.2022. Die Treffen finden unter Corona-Schutz statt. Hier der Einladungsflyer

Einladung zum Monatstreffen Juni der Essener Stadtgruppe von Kumpel für AUF

Liebe Freundinnen und Freunde der kämpferischen Bergarbeiterbewegung, am 10. Juni findet das Monatstreffen Juni der Essener Stadtgruppe von Kumpel für AUF statt. Hier steht der Einladungsflyer zur Verfügung.

Wir haben noch einmal dasselbe Thema wie fürs letzte Treffen im Mai auf die Tagesordnung gesetzt, weil wir beim letzten Mal nur wenig Leute waren. Insbesondere konnte ein Essener Teilnehmer der RAG-unabhängigen Studie zur PCB- und Schwermetallbelastung von Bergleuten nicht kommen, der gern teilgenommen hätte. Alle Teilnehmer waren der Meinung, dass das Thema PCB so wichtig ist, dass wir es noch einmal anbieten. Es gibt dazu eine wirklich sehr informative Präsentation, die die generellen Gesundheits- und Umweltgefahren von PCB in Verbindung mit der Vorstellung der Ergebnisse der Studie behandelt. Wir hoffen diesmal also auf zahlreicheren Besuch.

Glück auf!