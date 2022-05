Lohnnachschlag von 250 Euro und 8,2 Prozent

Damit wird die aktuelle offizielle Inflationsrate ausgeglichen, wenn wir die Erhöhung durchkämpfen. Lohnzuwachs? Pustekuchen. Die Preissteigerung begann schon vom Krieg in der Ukraine. Wir können doch nicht akzeptieren, dass uns 10 Prozent Lohn durch die Preissteigerungen und fehlende Lohnerhöhungen in den letzten Jahren geklaut wurden. Deswegen brauchen wir noch vor der Tarifrunde einen Lohnnachschlag von 250 Euro im Monat für alle!

Wegen dem Krieg in der Ukraine sollen wir den Gürtel enger schnallen, sagt die Regierung. Doch es ist nicht unser Krieg, hier geht es um Profit und Einflussgebiete. Wir müssen unsere Rechnung aufmachen und unsere Familien ernähren. Im Betrieb sind die meisten dafür, aber die Frage ist: Wie bekommen wir das? Nehmen wir uns ein Beispiel an unseren Eltern: Die haben in den 1970ern selbstständig gestreikt – für Lohnnachschlag, als wir letztmals eine ähnlich hohe Inflation hatten. ...