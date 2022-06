Mit wenig Geld auf dem Pfingstjugendtreffen klarkommen? Das geht!

Deswegen lohnt es sich auf das 20. Internationale Pfingstjugendtreffen zu kommen. Einzigartig ist sein selbstorganisierter und selbstfinanzierter Charakter. Nirgends kann man zu einem so günstigen Preis ein buntes Programm aus Konzerten, Workshops und Diskussionen, Kulinarischem, Spiel und Sport auf einem Festival erleben.

Für das RockHard-Festival im Amphitheater in Gelsenkirchen, welches parallel stattfindet, blättert man allein für den Eintritt (ohne Camping) schon 102,05 Euro hin! Beim Ruhrpott-Rodeo für einen Tag mit Campen 102,60 Euro! Dagegen kostet das 20. Internationale Pfingstjugendtreffen für das komplette Wochenende inkl. Zeltplatgebühr für Erwachsene mit wenig Einkommen zwischen 16 und 18 Euro, je nachdem ob man alleine in einem kleinen Zelt oder als Gruppe in einem großen Zelt übernachtet. Als Gruppe wird es umso günstiger: In einem großen Zelt mit zehn Personen kommt man so pro Nacht mit 0,80 Euro weg. Seit ihr nur zu fünft, wären es immerhin noch 2,40 Euro. Der Eintritt für das gesamte Wochenende ist für Jugendlich zwischen dreizehn und 17 Jahren mit 10 Euro sehr günstig. Erwachsene ab 18 Jahre mit wenig Einkommen bezahlen 12 Euro (Tagespreise: 6 bis 8 Euro).

Auch die Verpflegung kann man günstig gestalten: Das Frühstück beim Café Nordlicht liegt zwischen 2,50 Euro bis 4,50 Euro. Den 0,5 Liter-Becher Wasser gibt es für einen Euro! Cola, Fanta, Sprite für 2,50 Euro. Neben leckeren Thüringer Bratwürsten mit Brötchen (3 Euro), gibt es auch Nudeln mit Soße für 2,50 Euro. Summasummarum müsst ihr wenn ihr sparsam seit. mit insgesamt zwischen 40 und 60 Euro für Eintritt, Zelten und einfache Verpflegung rechnen und das alles bei einem Top-Programm!