Montagsdemo Hagen unterstützt Aufbau einer neuen Friedensbewegung

US-Präsident Biden droht China mit einem Eingreifen, wenn China sich Taiwan einverleiben will. Gemeinsame Flugmanöver Chinas mit Russland über Taiwan dokumentieren die Bildung von zwei Blöcken: China, Rußland auf der einen und NATO, EU auf der anderen Seite. Die Türkei unter Erdogan führt einen Angriffskrieg gegen den Irak und Syrien, um Macht- und Einflussgebiete zu erweitern. Eine Kritik daran von der Bundesregierung ist nicht zu hören. Deutsche Soldaten sind in vielen Ländern stationiert. U.a. in Niger zur Ausbildung der Soldaten der Militärdiktatur in Mali. Was haben sie da zu suchen? Kommt zur Kundgebung der Montagsdemo!

Wie immer in der Elberfelderstraße in Hagen in Höhe von Galeria.