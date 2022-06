Gelsenkirchen

Nur eine Stelltafel für Karl Marx? Pfui Teufel!

Kürzlich traf ich an der Bude in Gelsenkirchen-Horst zufällig einen alten Kollegen. Wir kamen ins Gespräch. Als "Hans Dampf in allen Gassen" kennt er immer alle Meinungen, Neuigkeiten und Gerüchte im Stadtteil. Es ging um den Krieg, die MLPD, die Lenin-Statue und vieles mehr.

Korrespondenz