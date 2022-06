Pfingstjugendtreffen – Highlight Podiumsdiskussion und tolles Programm (Stand 17.30 Uhr)

Der Stolz, sich für keine Seite im Ukraine-Krieg einspannen zu lassen, war Ausgangspunkt des solidarischen Meinungsstreits über Ursachen und Schlussfolgerungen Doch unterstrichen die Podiums- und Diskussionsteilnehmer, das ein höheres Bewusstsein unter den Massen nötig ist, um den aktiven Widerstand einer neuen Friedensbewegung in der nötigen Stärke zu erreichen.

Breites Spektrum auf dem Podium

Für die Einlader, das Internationalistische Bündnis, moderierte Ulja Serway. Das Podium repräsentierte Vertreter der Arbeiter-, Jugend- und internationalen revolutionären Bewegung, erfahrene Friedenskämpfer und Antifaschisten: Mustafa Arslan (BIR-KAR), Lena Cay (Studentin der Goethe Universität Frankfurt), Dr. Angelika Claußen (Co-Vorsitzende NRW und Präsidentin von IPPNW Europa), Gabi Fechtner (Vorsitzende der MLPD), Martin Gatzemeier (Die Linke Gelsenkirchen), Hans-Werner Rimpel (VVN BdA NRW), Markus Stockert (Stahlarbeiter und Betriebsratsmitglied, Aktivist der Arbeiterplattform im Internationalistischen Bündnis, Anna Vöhringer (Jugendverband REBELL).

Nach dem bewegenden Eingangslied des palästinensisch-syrischen Flüchtlingsaktivisten Ayham Ahmad, dem „Pianist der Hoffnung“, stellten die Podiumsteilnehmer ihre Überlegungen und Erfahrungen vor. Anna Vöhringer berichtet, wie groß der Friedenswille gerade unter der Jugend ist. Auch die Inflation wirkt sich besonders unter Auszubildenden und Arbeiterfamilien aus. Gegen beides muss gekämpft werden – aber noch steht der großen Zustimmung dazu eine mangelnde Bewusstheit über die reale Gefahr eines dritten Weltkriegs im Widerspruch.

Dr. Angelika Claußen unterstrich die nötige Bildungs- und Aufklärungsarbeit gegen die Zäsur, die der Angriffskrieg auf die Ukraine bedeutet. Ein Atomkrieg muss verhindert werden, wofür die IPPNW eine Millionen Unterschriften sammelte und an die UNO übergab.

Für das Recht auf Streik: gegen Krieg und für Lohnnachschlag

Markus Stockert brachte als Stahlarbeiter die Erfahrungen der griechischen und italienischen Arbeiter ein, die mit Streiks gegen Verladung von Waffen aktiven Widerstand gegen die Kriegsbeteiligung ihrer Länder leisten. Der Konkurrenzkampf der Monopole wird mit diesem Krieg ausgetragen. Die Arbeiter müssen sich das Recht auf Streik in Deutschland nehmen: gegen Krieg und für Lohnnachschlag.

Martin Gatzemeier polemisierte, dass an Pfingsten, dem kirchlichen Fest des heiligen Geistes, eben dieser doch bitte die Regierung erfassen möge – seiner Kritik an der Rolle der Grünen als unvergleichliche Kriegstreiber stimmten die Teilnehmer aus vollem Herzen zu. Seine Schlussfolgerung war, dass man zur diplomatischen Entspannungspolitik zurückkehren müsse.

"Aktiver Widerstand mit sozialistischer Perspektive"

Gabi Fechtner stelle Thesen der MLPD vor, die unter der Losung stehen, den aktiven Widerstand mit einer revolutionären, sozialistischen, fortschrittlichen Perspektive zu durchdringen – schließlich hat die imperialistische Diplomatie den Ukrainekrieg erst hervorgebracht! Sie stellte die akute Gefahr eines dritten Weltkriegs heraus, der jederzeit aus dem von beiden Seiten ungerechten Krieg hervorgehen kann. Das von der NATO auf „Sieg der Ukraine“ umgestellte Ziel mit der Zurückeroberung der von Putin besetzten Gebiete würde weitere Hunderttausende Tote bedeuten! Das gilt es mit aktivem Widerstand zu verhindern.

Mustafa Arslan brachte zu lösende Fragen in Theorie und Praxis ein, die vor allem die Zusammenhänge des Kriegs zum Kapitalismus herstellten. Sowohl der bürgerliche Pazifismus muss überwunden werden als auch die praktischen Probleme, wie die internationale Ebene des Kampfes entwickelt wird. Es gelte, die Waffe des wissenschaftlichen Sozialismus zu nutzen.

Kämpfen lohnt sich

Lena Cay berichtete eindrücklich, wie die Bundeswehr an Unis die Militarisierung vorantreiben oder sogar, wie die Uni Bremen, mit ihr kooperieren. REBELL und MLPD bauen Widerstandsgruppen auf. Dass sich kämpfen lohnt, zeigt ihr erfolgreicher Protest und gewonnene Prozesse gegen einen Antideutschen (Rote Fahne News berichtete).

Hans-Werner Rimpel brachte wichtige Erfahrungen der ältesten deutschen Antifaschistischen Organisation ein, die sich dem Kampf gegen alte und neue Nazis verpflichtet hat.

Viele fundierte Beiträge aus dem Plenum

In der Diskussion vertieften viele fundierte Beiträge, welche tieferen Ursachen die akute Weltkriegsgefahr hat und was zu klären ist. So unterschätzen gerade viele Jugendliche die reale Gefahr eines Weltkriegs tendenziell. Obwohl sie und auch besonders viele Arbeiter offen sind und zustimmen, dass eine aktiver Widerstand nötig ist. Die mangelnde Organisiertheit muss überwunden werden!

Während unseres Berichts lief die Podiumsdiskussion noch. Das sportliche Highlight Fußballturnier ebenfalls - ein spannendes Endspiel der U31 zwischen Freundeskreis Manneheim und Wuppertal International ging im 7-Meter-Schießen knapp für den Freundeskreis Mannheim mit 5 zu 4 aus.

Liebevoll gestaltete Treffpunkte und bestes Wetter

Das Internationale Pfingstjugendtreffen besticht mit vielen liebevoll gestalteten Treffpunkten und weiteren kleineren Gesprächsrunden und Veranstaltungen. Köstliches internationales Essen erfreut den Gaumen. Kinder und Jugendliche üben sich beim Rappen, in der Hüpfburg, als Reporter oder decken sich mit Literatur ein. Alles bei bestem Wetter und toller Stimmung! Wir berichten morgen ausführlicher.

Die folgenden Stimmen sammelten neue Rotfuchs-Reporter, die in einem Workshop frisch ausgebildet wurden. Sie befragten und fotografierten die junge Fußballmannschaft „Paris“ über ihre Ziele beim Turnier: "Spielen, Spaß haben – gewinnen! Völkerfreundschaft ist Programm." Qamar und Lolli (13 und 11 Jahre) freuen sich, Freunde wieder zu treffen und neue zu finden. Die Zukunftsdemo fanden sie toll und laut! Auch Jessi, 30 Jahre, zum ersten Mal dabei, ist begeistert: Das Gefühl zu haben, dass jeder mitmacht und der starke Zusammenhalt vor Ort. „Es ist sehr nah an den Menschen, es gibt tolle Infos und viele Workshops!“ Die Stimmung ist toll – alle freuen sich, endlich mal wieder sicher mit so vielen Menschen, jung und alt, zusammen zu kommen, zu feiern, abendlichen Liederabend in Sommerstimmung zu verbringen, die Aufregung, endlich mal wieder zu zelten – oder zum ersten Mal ohne die Eltern mutig dabei zu sein. Ein echtes Abenteuer!

Kurzentschlossen am Sonntag auf die Trabrennbahn

