Berlin

"Rote Schleife" zum 9. Mai

Zusätzlich zum 8. Mai, „Tag der Befreiung“ vom Hitler-Faschismus, wird in Berlin der 9. Mai, „Tag des Sieges“ über den Hitler-Faschismus - hauptsächlich von linken Organisationen und Menschen aus der ehemaligen Sowjetunion - gefeiert. Zu den unterschiedlichen Feiertagen kommt es, weil die Kapitulation Deutschlands in der Nacht vom 8. Mai zum 9. Mai unterzeichnet wurde. Durch die Zeitverschiebung fand die sowjetische Unterzeichnung am 9. Mai statt. Der 9. Mai wird traditionell in Berlin am deutschlandweit größten sowjetischen Ehrenmal im Treptower Park gefeiert und geehrt. Viele ehren diesem Tag, in dem sie das „Sankt-Georgs-Band“ tragen. Es stammt aus der zaristischen Zeit und diente als militärische Auszeichnung. Später wurde es auch als „Garde-Band“ für ruhmreiches Verhalten in der Sowjetunion, wie zum Beispiel für Tapferkeit gegenüber dem Feind, verliehen. Bis heute wird es zu militärischen Ehren angewendet.

Von Jugendverband REBELL Berlin und Widerstandsgruppe Berlin-Mitte