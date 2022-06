Taliban: Gewalt gegen mutige Frauenproteste in Kabul

Am 28. Mai zeigten Farsi-Nachrichten der BBC auf YouTube die Frauendemonstrationen in Kabul. Ca. 50 mutige Frauen hatten gegen die Schließung von Bildungseinrichtungen, für das Recht auf Arbeit für Frauen und gegen die Taliban demonstriert. Sie riefen, dass die afghanischen Frauen nie schweigen würden und dass sie ihre Stimme immer und immer wieder für ihre Rechte erheben werden. Sie riefen auch: „Nieder mit den Taliban! Wir wollen unsere Rechte! Afghanische Frauen sind die Grundlage dieses Landes!" Sie trugen ein großes Transparent, auf dem stand: „Bündnis der afghanischen Frauen-Solidarität." Leider konnte man in dem Beitrag nicht alle Parolen hören und Transparente lesen, die auf Pappe geschrieben waren.

Die kämpferischen und revolutionären Frauen von RAWA (Revolutionäre Vereinigung der Frauen Afghanistans) schreiben auf RAWA-News: „Demonstrantinnen haben erklärt, dass sie auseinander gingen und den Demonstrationsort verließen, als die Taliban eine Schießerei anfingen. Dies ist nicht das erste Mal, dass die Taliban mit Gewalt auf solche Bewegungen reagieren. Sie reagieren immer gleich mit Waffen und Gewalt gegen solche Bewegungen. Es ist mehr als 200 Tage her, seit die Taliban Schülerinnen ab der sechsten Klasse den Besuch der höheren Sekundarschule verboten hatten."