Tausende Arbeiter streiken in Schuhfabrik

Bis zu 8.000 Arbeiterinnen und Arbeiter traten am Dienstag in der Schuhfabrik Can Sports Shoe in der kambodschanischen Stadt Kampong Chhnang in den Streik. Die Beschäftigten beklagen schlechte Arbeitsbedingungen in dem Unternehmen, das für den Adidas-Konzern produziert. Es geht unter anderem um die Lohnzahlungsmethoden und Mängel bei der Verpflegung und bei der medizinischen Versorgung der Belegschaft. Kurzzeitig blockierten die Arbeiter die Nationalstraße 5. Die Polizei nahm drei Gewerkschafter vorübergehend fest.