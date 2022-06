Tel Aviv: 20.000 Lehrerinnen und Lehrer fordern Lohnerhöhungen

Am 30. Mai beteiligten sich mindestens 20.000 Lehrerinnen und Lehrer in Tel Aviv an einer Demonstration für höhere Löhne und bessere Arbeitsbedingungen. Derzeit verhandeln die Gewerkschaften mit dem Finanzminister über den neuen Staatshaushalt. Die Lehrkräfte wollen eine weitere Verschlechterung im Bildungssystem nicht hinnehmen - derzeit fehlen mindestens 8.000 Lehrkräfte, besonders stark ist der Mangel in Grundschulen und Kitas. Laut der Lehrergewerkschaft ist die Bezahlung in Israel im Vergleich der OECD-Länder besonders schlecht.