Training für das Pfingstjugendtreffen bei strahlendem Sonnenschein

Berlin: Gelungene Aktion

REBELL und MLPD hatten alles gut vorbereitet – einschließlich Essensspenden für das Picknickbuffet und einen kleinen Büchertisch. „Freundschaft im Wettkampf“ , das hatte nicht nur der Trainingsleiter angesagt, sondern das wurde ganz praktisch. So wurde den Kleineren geholfen, dass sie sicher über den Parcours mit Getränkekisten, Wassereimern … kommen, auch wenn sie in der „gegnerischen“ Mannschaft waren. Kaum hatten wir losgelegt, schlossen sich eine Reihe von Kindern und Jugendlichen an, so dass wir zwei Mannschaften bilden konnten. Alle blieben begeistert dabei.Wir erreichten viele Passanten im Park mitten im Wohngebiet, die sich auch am Buffet bedienten und spendeten. In vielen Gesprächen gab es weitgehend Einheit, dass ein III. Weltkrieg droht und man sich nicht auf die Seite irgendeines Imperialisten schlagen kann. Etliche Exemplare des Kampfprogramms der MLPD „Aktiver Widerstand gegen einen 3. Weltkrieg!“ wechselten den Besitzer und einige trugen sich in die Mitmachlisten für die Widerstandsgruppen ein. Andere fanden das noch nicht wo notwendig, hoffen noch, dass die Gefahr vorübergeht. Zum Schluss wurde unter Beifall bei jeder hervorgehoben, was ihr besonders gut gelungen ist und alle haben für sich und ihre Eltern die Flyer für das Pfingstjugendtreffen mitgenommen.

Bochum: "Wir sind bereit für das Pfingstjugendtreffen!"

Am Samstag, dem 28. Mai 2022, hatten wir in Bochum unser letztes Training für die Spiele ohne Grenzen auf dem Pfingstjugendtreffen. Diesmal haben wir das Wagenrennen, das Schwammspiel und das Plankenspiel geübt. Wir haben uns sehr gefreut, dass zwei Kinder da waren, die schon beim letzen Training mitgemacht haben, und auch Interesse an den Rotfüchsen haben. Nebenbei haben wir wie immer gegrillt und alle konnten sich Tickets für das Pfingstjugendtreffen kaufen. Die Spiele haben richtig Spaß gemacht, auch wenn wir am Anfang manchmal noch ein bisschen Schwierigkeiten hatten. Am meisten Spaß hat uns das Schwammspiel gemacht, das wir in einer sehr schnellen Zeit geschafft haben. Danach haben wir noch Fußball gespielt, da wir mit einer Mannschaft am Fußballturnier teilnehmen werden und natürlich gewinnen wollen. Wir fühlen uns jetzt gut vorbereitet, und wollen mit vielen Kindern und Jugendlichen zum Pfingstjugendtreffen kommen!