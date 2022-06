Unbefristete Einstellung aller Kollegen der Autovision!

Wir haben uns inzwischen viermal getroffen. Unser Anliegen ist die unbefristete Einstellung aller Kolleginnen und Kollegen der Autovision und derjenigen, die im Februar nicht verlängert wurden.

Wir haben uns über die aktuellen Stellenanzeigen der Autovision für Neueinstellungen am „Standort Baunatal“ ab dem 1. Juli 2022 gewundert. Es kann ja nicht der Ernst von VW sein, neue Leute einzustellen und die im Februar nicht verlängerten Kolleginnen und Kollegen nicht zu berücksichtigen. Wir fordern: Bei Neueinstellungen müssen diese gut eingearbeiteten Kolleginnen und Kollegen als erstes berücksichtigt werden! Wir haben uns dazu auch an den VW-Konzernvorstand und an die Werksleitung von VW Kassel gewandt.

Gestörte Lieferketten, Corona-Krise und nicht zuletzt der Krieg in der Ukraine stellen unsere Zukunft infrage. Unsere Erfahrung ist, dass wir uns auf die eigene Kraft verlassen und uns nicht einreden lassen dürfen, was alles „nicht geht“. Unsere Einstellung ist: „Alleine sind wir ein kleines Licht, doch zusammen können wir viel verändern.“

Das gilt auch für den Kampf gegen die Gefahr eines III. Weltkriegs, der alles infrage stellen würde. Wir unterstützen Blockaden gegen Waffenlieferungen und fördern auch in Deutschland aktiven Widerstand gegen die Welt Kriegsgefahr.

Wann und wo?

Das nächste Treffen des Solidaritätskreises ist am Samstag, 11. Juni, 11 Uhr, im Café-Buch-Oase, Germaniastraße 14.