Veranstaltungen mit Buchvorstellung und Diskussion - Stand 1.6.

In den nächsten Wochen führt die MLPD zahlreiche Veranstaltungen zu Stefan Engels Buch "Die Krise der bürgerlichen Ideologie und des Opportunismus" durch. Optimal geeignet, um sich in der weltanschaulichen Auseinandersetzung immer mehr Kompetenzen zu erwerben und für die bewusstseinsbildende Arbeit. Menschen, die auf die MLPD und den REBELL stoßen im Wahlkampf der Internationalistischen Liste/MLPD in Nordrhein-Westfalen, im aktiven Widerstand gegen die Gefahr eines 3. Weltkriegs, in Betrieb und Gewerkschaft, am 1. Mai, in den Widerstandskomitees des REBELL, beim Training für die Spiele ohne Grenzen ... haben hier Gelegenheit, den REVOLUTIONÄREN WEG kennenzulernen und mit uns zu diskutieren. "Rote Fahne News" schreibt die Liste der Veranstaltungen fort. Meldet gerne weitere Termine an redaktion@rf-news.de

10. Juni 2022, Krefeld, mit Oskar Finkbohner. Einlass 18 Uhr, Beginn 18.30 Uhr. Solidaritätshaus, Bleichpfad 54, 47799 Krefeld. Eintritt 5 Euro / 3 Euro. Hier der Einladungs-Flyer.

11. Juni 2022, Bremen, mit Uwe Wagner. 16 Uhr, Freizi Buntentor, Geschwornenweg 11a, 28201 Bremen

11. Juni 2022, Hannover, mit Yusuf Köse, Stadtteilzentrum Stöcken, Eichsfelder Strasse 101 in Hannover-Stöcken. Einlass ab 15.00 Uhr, Beginn 15.15 Uhr, Eintritt 5 und 3 Euro

17. Juni 2022, München, mit Stefan Engel, Autor des Buches und Leiter der Redaktion "Revolutionärer Weg". EineWeltHaus, Schwanthalerstraße 80 im großen Saal. U4/U5 Theresienwiese. Hier der Einladungs-Flyer

26. Juni 2022, Ulm. Weitere Informationen folgen

30. Juni 2022, Schwäbisch Gmünd, Referentin Julia Scheller, Landesvorsitzende der MLPD in Baden-Württemberg, 18:00 Uhr Gasthaus Neue Welt, Rechbergstraße