Russland

Verhaftung des Gewerkschaftsvorsitzenden Kirill Urkaintsew - einmaliger Fall – Protest weitet sich aus

Kirill Ukraintsew wurde am 27. April in Untersuchungshaft genommen, weil er sich mit dem gleichzeitig stattfindenden Streik der Kuriere in Moskau solidarisch erklärt hatte.¹

Korrespondenz aus Esslingen