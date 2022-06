Westbengalen: Streik in Teeplantagen

US-Vier-Sternegeneral des Heeres Christopher Cavoli wird Oberbefehlshaber der US-Streitkräfte in Europa mit Hauptquartier Stuttgart. In Personalunion wird er Oberbefehlshaber der NATO in Europa. Der Krieg verlangt nach Zentralisierung der Kräfte. Bei seinem Hearing vor dem Streitkräfteausschuss sprach er sich angesichts des Krieges nicht für feste zusätzliche Truppen in Europa, sondern für verstärkte temporäre Verlegungen und Truppenrotationen aus. Er ist für verstärkte NATO-Aktivitäten in der Ostsee und im Nordatlantik. Dies als aggressive Antwort auf Russlands Ambitionen nördlich des Polarkreises und zur Stärkung des Einflusses in Skandinavien und den baltischen Staaten.

Der schwarze Vier-Sternegeneral Michael Langley des US-Marine-Corps wird Oberbefehlshaber des US Africa Command. Mangels eines geeigneten Amtssitzes in Afrika residiert auch er in Stuttgart. Schon bisher war er für die Einsätze der berüchtigten Marines (siehe Vietnamkrieg) in Europa und Afrika zuständig. Er lenkt "Präsenz, Ausbildungs-und Beratungsaufgaben" sowie den gelegentlichen Einsatz von Spezialkräften in Afrika, um regionale "Schwelbrände" zu unterdrücken und das Vordringen Russlands und Chinas in Afrika zu bekämpfen. Dass die Beförderung des ersten Schwarzen in diese Funktion von Biden und Co. als Beitrag gegen "die latent vorhandenen Rassenunruhen" ausgegeben wird, ist ein eher schlechter Witz.