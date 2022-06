Wetter unbeständig – Sonnenschein, angenehm warm und Regen am Sonntag!

Die Wettervorhersage für das Wochenende des 20. Internationalen Pfingstjugendtreffens ist noch unbeständig. So wie es aussieht werden wir am Samstag hauptsächlich bei Sonnenschein und bis zu 25°C unser vielseitiges Programm erleben können. Für Sonntag müssen wir uns aber nach aktuellem Wetterbericht auch auf leichten bis mittleren Regen und ggf. auch Gewitter einstellen. Bringt also auch regenfeste Kleidung mit. Bringt zur Sicherheit weitere Pavillons mit, die wir bei längerem Regen im Zuschauerbereich aufstellen werden. Achtet beim Aufbau auf Windschutz an euren Ständen und packt alle gemeinsam an.