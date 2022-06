Wie der Friedenswille von Kindern gelähmt werden soll

„Betonen Sie vor allem den Aspekt, dass von vielen Seiten große Anstrengungen unternommen werden, um eine Lösung zu finden, die eine weitere Ausbreitung des Krieges verhindert.“ (bbk.bund.de)

Tatsächlich unternehmen Regierungen von NATO-Ländern - einschließlich der Bundesregierung - große Anstrengungen: Immer schwerere Waffen an die Selenskyj-Regierung; Ausbildung ukrainischer Soldaten; beschleunigte Aufnahme der Ukraine in die EU; Erweiterung der NATO um Schweden und Finnland etc. Ergebnis: Der Ukraine-Krieg wird immer mörderischer.

Das militärische Ringen, ob sich Russland oder der westliche Block durchsetzen, wird noch weiter auf die Spitze getrieben. Die Ausweitung des Krieges und die Gefahr eines III. Weltkriegs werden immer drohender. Angesichts dieser Zuspitzung ist der Ratschlag des BBK der Versuch einer Beruhigung, die Kinder glatt belügt.

Natürlich muss auf das Alter von Kindern Rücksicht genommen werden: Sie müssen nicht mit jeder Kriegsgrausamkeit konfrontiert werden. Aber Lügen über diesen Krieg dienen nicht den Kindern, sondern einzig den Kriegsherren: Sie wollen Kinder davon abhalten, selbst gegen diesen Krieg aktiv zu werden; aktiv wie bei den Demonstrationen Ende Februar / Anfang März für Frieden und gegen den Krieg in der Ukraine mit der Beteiligung Zehntausender Kinder; aktiv dagegen, dass aktuell weltweit 420 Millionen Kinder in Kriegsgebieten leben müssen und oft zu den Hauptleidtragenden gehören; aktiv gegen eine fortschreitende Militarisierung über Kriegsspiele am Computer, Bundeswehr-Soaps auf YouTube oder „Angebote“ auf Militärschauen schon für die Jüngsten.

Bei den ROTFÜCHSEN, der Kinderorganisation der MLPD, heißt es dagegen in der allerersten Regel: Wir setzen uns ein für unsere Zukunft, für eine Welt in Frieden und Freiheit, wo alle Arbeit und Brot haben. Wir sind aktiv für Völkerfreundschaft, den Schutz der Umwelt und gegen Faschismus und Krieg.