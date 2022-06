Tausende Busfahrer in Israel traten am Freitag in den Streik für ihre Forderung nach einer Lohnerhöhung. Der Streik, organisiert von der Gewerkschaft National Workers’ Union, führte zu stundenlangem Ausfall des Busverkehrs in Netanya, Ashdod, Petah Tikva, Rosh Ha’ayin, Yavne, Gan Yavne, Beersheba und Ariel. Auch der Busverkehr in Jerusalem und zum Flughafen Ben Gurion wurde für Stunden unterbrochen. Die Gewerkschaft beklagt, dass 5.000 Stellen nicht besetzt sind und viele Fahrer Doppelschichten fahren müssen, auch weil die Bezahlung so schlecht ist. Die Busfahrer fordern seit Wochen ein Treffen mit dem Transportminister.