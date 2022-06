Am 10. Juni: Protest der leeren Pfannen

Laut den Daten des Nationalen Instituts für Statistik ist inzwischen ein Viertel der Familien in Italien durch die hohe Inflation in finanziellen Schwierigkeiten. Die geplanten Proteste sind auch eine Antwort auf die Provokation von Ministerpräsident Mario Draghi, der den Italienerinnen und Italiener angesichts explodierender Energiepreise frech empfahl, „für den Frieden in der Ukraine“ doch ihre Klimaanlagen auszuschalten oder zumindest herunterzufahren.

Wie sich die Krisenprogramme bzw. die Propaganda dafür doch in Europa gleichen. Statt „frieren für den Frieden“ wie in Deutschland „schwitzen für den Frieden“ in Italien. Tatsächlich mussten 93 % der Italiener ih-ren persönlichen Energieverbrauch bereits erheblich herunterfahren. Die Kosten für Energie sind um rund 73 %, für Gas um 66,3 % für Sonnenblumenöl um 70,2 % und für Mehl um 18,6 % gestiegen. Der Dieselpreis liegt bei 1,95 € nur leicht unter dem deutschen Niveau. Alles gu-te Gründe auch in Italien durch die Arbeiterklasse den Kampf um einen Lohnnachschlag auf die Tagesordnung zu setzen. In diesem Sinne kann der „Protest der leeren Pfannen“ ein wei-teres wichtiges Signal im Kampf gegen die Abwälzung der Krisen- und Kriegslasten auf die breiten Massen der Bevölkerung in Italien werden. Wir werden weiter berichten.