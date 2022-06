Mit den verschiedenen Spielarten des Opportunismus fertig werden

Und: Gibt es in Zeiten der Vorbereitung eines III. Weltkriegs durch die Imperialisten nichts Wichtigeres zu tun, als dieses Buch vorzustellen? Wir alle kennen das Krisenmanagement der Merkel-Regierung in der Corona-Pandemie. Das „Auf-Sicht-Fahren“ – mal sehen wie sich die Verbreitung des Virus entwickelt – ist ein typisches Beispiel für Pragmatismus. Man reagiert nur aktuell, ohne systematische, vorausschauende Politik. Die Leitlinie sind die Interessen der Monopole.

Oder schauen wir auf die „Grünen“. Noch kurz vor Eintritt in die Bundesregierung verkündeten sie eine „Abrüstungsoffensive“. Nach Beginn des Ukraine-Kriegs beschließen sie – nun in der Regierung - ein gigantisches Aufrüstungsprogramm für die Bundeswehr und die Lieferung schwerer Waffen in das Kriegsgebiet mit. Typisch Opportunismus: Er passt sich der jeweiligen Lage an - mit dem Ziel, den Kapitalismus zu erhalten. Opportunismus ist auch in die Arbeiterbewegung und in das Alltagsleben der Menschen eingedrungen. „Da kannst du eh nichts ändern“, ist eine Haltung, die die Klasseninteressen der Arbeiterklasse aufgibt - zugunsten persönlicher oder augenblicklicher Vorteile.

Die Besucherinnen und Besucher der Buchvorstellung berichteten anschaulich über Diskussionen und Auseinandersetzungen im täglichen Leben. Es ist nicht einfach, die Spielarten des Opportunismus zu erkennen und sich über die weltanschaulichen Grundlagen auseinanderzusetzen. Opportunistische Vorstellungen gibt es auch bei uns, den Teilnehmerinnen und Teilnehmern der Buchvorstellung.