Brief an meine Geschwister zur atomaren Kriegsgefahr

Der Ukrainekrieg hat seine Wurzeln im Ringen der imperialistischen Blöcke NATO und Russland/China um die Ausweitung ihrer Macht und einer sich ständig neu formierenden Welt"ordnung". Die Folgen sind barbarische Kriegsverbrechen, unbeschreibliches Grauen und traumatisierendes Leid. Heldenhaft kämpfen die verbliebenen Ukrainer*innen gegen die russischen Aggressoren. Dies erfordert unsere unterstützende Solidarität. Das russische Kriegspotenzial ist immens und jeder Tag bringt neue Tote und Zerstörung des Landes. Ähnlich war es im 1. Weltkrieg und Lenin sah sich nach der siegreichen Revolution gezwungen, den Krieg gegen Russland durch Abtreten größerer Gebiete zu beenden.



Auch wenn das Putin-Russland anderen Ländern völkerrechtswidrig seinen Willen aufzwingt (Krim u.a.) und verbrecherisch in die Ukraine einmarschiert: Die provokante Ost-Erweiterung der NATO hat uns mit in diese gefährliche Entwicklung geführt. Was tut die Ampel-Regierung und die bürgerlichen Parteien in dieser Situation? Sie markieren eine Zeitenwende und werfen alles über Bord, was ihnen bisher offiziell heilig war. Sie beschreiten ganz offen einen Weg der den Kaisern, Zaren und Hitlerdeutschland alle "Ehre" macht.

Teile und Herrsche! Es zeichnet sich ab, dass die Ukraine, wie Deutschland, Korea und Vietnam nach dem II. Weltkrieg auch geteilt und die Ostukraine von Russland einverleibt werden wird. Ohne die Neutralität der (West-) Ukraine wird sich der russische Imperialismus damit aber nicht zufrieden geben. Mit dem zutiefst reaktionären NATO-Fan Selenskyj, ist eine Neutralität sicherlich nicht möglich - er muss für den Frieden in Europa von den Weststaaten deeskalierend fallengelassen oder bestenfalls von den Ukrainern gestürzt werden.

Anderfalls droht die Eskalation zu einem atomaren III. Weltkrieg - das muss um jeden Preis verhindert werden. Die Menschheit an sich wird der Verlierer eines globalen Atomkrieges und schlimmstenfalls nur eine kurze "Laune des Weltalls" gewesen sein. Aktuell sind die Folgen des konventionellen Krieges schon deutlich spürbar: zunehmender Hunger, allgemeine Preissteigerung, gigantische militärische Aufrüstung durch generationsübergreifende Verschuldung und der bereits kommunizierte Wiederaufbau führen zur weiteren Verelendung weltweit. Das kapitalistische System, von dem schon zwei Weltkriege ausgingen, zeigt erneut seine teuflische Fratze, noch offensichtlicher als je zuvor.



Dem muss jetzt weltweit der Kampf angesagt werden! Wer nicht als Verlierer enden will muss diese tiefste Krise seit 1945 als Chance für einen neuen Anlauf nutzen. Die Menschheit braucht ein vollkommen anderes Gesellschaftssystem - ohne Macht und Profitgier, ohne existenzraubende Umweltvernichtung und ungerechte Kriege!

Sozialismus statt Barbarei! Im echten Sozialismus, in dem statt der scheindemokratischen Diktatur der Wirtschaftsgiganten über das Volk, die Vernunft gesteuerte, demokratische Diktatur (der Arbeiterklasse mit ihrer Partei und Bündnispartner) über die immer noch existierende Kapitalistenklasse zum Wohl der Menschheit regieren wird. Solange es in der Gesellschaft Klassen gibt, wird dies nötig sein um eine Restauration wie in Russland, DDR, China usw. zu verhindern. Erst wenn auch diese Staatsform einmal überkommen ist, können wir von Freiheit und Frieden für alle sprechen - dem Kommunismus!

H.G., Berlin