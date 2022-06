Dringender Antrag auf Asyl für Raid al-Obeed

Sie bitten darum, ihren Offenen Brief zu unterschreiben und die den dringenden Antrag zu verbreiten.

Sie schreiben:

"An Seine Exzellenz, den Premierminister der Hellenischen Republik, Herrn Kyriakos Mitsotakis, und den Minister für Migration und Asyl der Hellenische Republik, Notis Mitarachi

Sehr geehrter Herr Kyriakos Mitsotakis und sehr geehrter Herr Notis Mitarachi,

wir schreiben Ihnen mit einem dringenden Antrag, Herrn Raid al-Obeed Asyl in Griechenland zu gewähren. Er ist Mitbegründer der Flüchtlings-Selbsthilfeorganisation "Moria White Helmets" (MWH), die im März 2020 ins Leben gerufen wurde. MWH unter Führung von Herrn Al-Obeeds haben seitdem in unzähligen Projekten geholfen, das alte und das neue Flüchtlingslager auf Lesbos sauber und sicher zu halten. MWH unter der Führung von Herrn Al-Obeed startete eine große Aufklärungskampagne im Zusammenhang mit Covid.

Die Selbstorganisation ermutigte Mitasylbewerber, den Rat der Weltgesundheitsorganisation WHO zu befolgen und umzusetzen. Die Kampagne umfasste auch Covid-bedingte Einschränkungen seitens des Camp-Managements und der griechischen Regierung. Herr Al-Obeed hat diese Botschaften umgesetzt und in der gesamten Situation innerhalb der arabischsprachigen Gemeinschaften in Zusammenarbeit mit afghanischen Flüchtlingen als gemeinsame Anstrengung im Namen des Lagers beeindruckende Arbeit geleistet.

Darüber hinaus hat MWH seit April 2020 regelmäßig in Zusammenarbeit mit der Abfallentsorgung von Mytilene den Bereich im und um das alte und das neue Lager gereinigt. Nach dem verheerenden Brand im September 2020 halfen die Weißhelme Moria bei der Evakuierung der Flüchtlinge in das neue Lager und räumten dann den Bereich rund um das abgebrannte alte Lager auf. Seit November 2021 unterstützt die MWH die Camp-Leitung des neuen Flüchtlingslagers auf Lesbos bei der Versorgung der Stromversorgung des gesamten Lagers.

Der Führer des MWH, Raid al-Obeed, erlitt in Syrien schwere Verfolgung und musste vor den Handlangern des Assad-Regimes fliehen. Auch in der Türkei war er sich nicht sicher, dass er von syrischen Agenten deportiert oder angegriffen werden würde. Deshalb ist er 2019 nach Griechenland geflüchtet. Dennoch haben die zuständigen griechischen Behörden seinen Antrag abgelehnt.

Die Weißhelme Moria haben nicht nur in den letzten zwei Jahren gezeigt, dass sie freiwillig dabei helfen, das Flüchtlingslager täglich sauber zu halten, diese Aktivitäten verursachen dem Regime in Damaskus Unmut, weil, wie der Name schon sagt, die Moria Weißhelme sich auf die Aktivitäten der Opposition beziehen, die Zivilschutzorganisation in Syrien. Das erhöht das Risiko einer möglichen Abschiebung von Herrn Al-Obeed.

Daher bitten wir Sie inständig, dem Asylantrag von Raid al-Obeed nachzukommen und ihm einen sicheren Aufenthalt in Griechenland zu ermöglichen."

Wenn Leserinnen und Leser den Offenen Brief unterstützen wollen, können sie sich an Rote Fahne News (redaktion@rf-news.de) wenden. Die Redaktion sorgt für die Weiterleitung entsprechender Statements.