Ein Foto, das zum aktiven Widerstand gegen die Weltkriegsgefahr mahnt

Das Bild wurde auf der Titelseite der New York Times veröffentlicht. Der damalige US-Präsident Richard Nixon erklärt es in kaltschnäuziger Imperialistenmanier zur Fälschung. Tausende von Amerikanern gehen auf die Straße und fordern die Beendigung des Krieges. Das Bild ging um die Welt und wurde mit zu einem Symbol für die barbarische Kriegsführung des US-Imperialismus und seiner südvietnamesischen Lakaien, die diesen Angriff durchgeführt haben. 1997 wurde Kim Phuc von der Unesco zur „Botschafterin für eine Kultur des Friedens ernannt“, weil sie sich für die Versöhnung ausgesprochen habe.

Mit den imperialistischen Kriegstreibern kann es aber keine Versöhnung geben. Wir sehen es heute: In ihrem gnadenlosen Kampf um eine Neuaufteilung der Macht- und Einflussphären fügen sie den Menschen in der Ukraine und in Russland unermessliches Leid zu, führen die Welt an den Abgrund eines III. Weltkriegs. Aktiver Widerstand gegen den Imperialismus kann ihn verhindern.

Es war der Sieg des nationalrevolutionären Volkskriegs in Vietnam, Laos und Kambodscha über den US-Imperialismus, der ihn in die Knie zwang. Es gibt auch die Bilder, wie die letzten GIs sich wie geschlagene Hunde in Hubschraubern aus Saigon ausgefliegen lassen. Der bewaffnete Kampf hat der ganzen Welt gezeigt, dass ein kleines Volk, das für eine gerechte Sache kämpft, eine Supermacht besiegen kann. Und dieser Kampf genoss weltweit die Solidarität der fortschrittlichen Menschen.

„Wir treten dafür ein, daß der Krieg abgeschafft wird, wir wollen keinen Krieg; man kann aber den Krieg nur durch Krieg abschaffen, und wenn man will, daß es keine Gewehre mehr geben soll, muß man das Gewehr in die Hand nehmen.“ (Mao Tsetung, Probleme des Krieges und der Strategie, Werke Bd. II). Verhindern wir den III. Weltkrieg durch die Stärkung der Kräfte für den Sozialismus!