Euer Kampf für bessere Arbeitsbedingungen und mehr Fachkräfte ist voll berechtigt!

… Ihr habt euren Erzwingungsstreik mutig begonnen – in einer ausgesprochen schwierigen Zeit, die geprägt ist von Krisen. Herzlichen Glückwunsch!

Die Corona-Pandemie ist noch längst nicht ausgestanden, da beginnt Russland einen brutalen Krieg gegen die Ukraine, der weltweite Auswirkungen hat: Militärisch, politisch, ökologisch und wirtschaftlich. Mit der akuten Gefahr eines III. Weltkriegs, mitheraufbeschworen durch die Bereitschaft zur Eskalation der NATO.

Unsere Bundesregierung macht mal eben 100 Milliarden Euro für Rüstung locker, während euer Corona-Bonus nicht einmal für alle und nicht in gleicher Höhe ausbezahlt wurde. Anstatt bereits seit Jahren in die Ausbildung für mehr Fachkräfte und in die Verbesserung der Arbeitsbedingungen zu investieren, wird der Fachkräftemangel bejammert. Und es wird gehofft, dass Fachkräfte aus dem Ausland angeworben werden können und dass jetzt Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine in Deutschland bleiben wollen.

Die Politiker der großen Parteien zeigten bisher großes Verständnis für eure Forderungen und im Wahlkampf kamen sie nicht daran vorbei, sich für eine bessere Gesundheitsversorgung zu positionieren, wie man an den Wahlplakaten sah. Aber wir wissen ja, Wahlversprechen sind das eine, was danach kommt, dass andere.

Ihr seid im Kampf um Entlastung und bessere Arbeitsbedingungen nicht allein: In diesem ersten Vierteljahr 2022 gab es deswegen bereits mehrere Streiks in den USA. Gestreikt wurde im spanischen Baskenland; in Angola; Australien; Indien; Neuseeland; auf Sri Lanka; in der Türkei und auf Haiti.

Wie unterschiedlich die konkreten Bedingungen in den Ländern auch sind, so zeigt sich, dass dort ebenfalls die Profitmaximierung das Gesundheitswesen beherrscht – und nicht das Wohl der Kranken und Beschäftigten. Gut wäre ein Erfahrungsaustausch über Ländergrenzen hinweg, auch um sich gegenseitig zu stärken.

Gegenüber dem Streik 2018 habt ihr euch weiter gestärkt – durch mehr Gewerkschaftsmitglieder und indem dieses Mal alle sechs Unikliniken aus NRW dabei sind.

Die Erfahrungen zeigen ja, dass durchaus einige Verbesserungen erkämpft werden können, aber, dass sie auch immer wieder aufs Neue verteidigt werden müssen. Das gilt, so lange dieses Ausbeutersystem existiert, beherrscht vom weltweiten internationalen Finanzkapital, das gute und gesunde Lebens- und Arbeitsbedingungen ständig untergräbt.

Wir müssen uns entscheiden: Weiter so leben oder eine Zukunft, in der der Mensch im Einklang mit der Natur lebt!? Das geht nach Ansicht der MLPD erst im echten Sozialismus.

Wir wünschen euch von ganzem Herzen: Viel Erfolg, Mut, Standfestigkeit und Durchhaltevermögen! Unsere Solidarität ist euch gewiss!