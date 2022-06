Wir schalten einen Gang höher! Fortsetzung der Nationalen Frauenversammlung am 19. Juni

Diese wird vom 3. bis 10. September 2022 in Tunis stattfinden. Die zweite Nationale Frauenversammlung repräsentierte mit 104 stimmberechtigten Frauen, einer Vielzahl von Grußworten und Teilnehmerinnen unterschiedlicher Organisationen eine große Breite der Basisfrauen. Sie verabschiedete eine Reihe guter Resolutionen und wählte auch Delegierte aus Deutschland zur Weltfrauenkonferenz.

Sie machte aber auch unmissverständlich deutlich: Es gibt noch sehr, sehr viel zu tun, die Zeit ist knapp. Viele Teilnehmerinnen der Versammlung kritisierten danach, dass viel zu viele Fragen offen gelassen wurden! Das betrifft vor allem die verbindliche Organisierung der Partnerschaften und garantierte Verwirklichung der Teilnahme von Frauen aus zahlreichen Ländern, die Vorstellung und Übernahme von Gemeinschaftsaufgaben, die Diskussion und Vereinbarung der Foren/Workshops, die anschauliche Darstellung der Räumlichkeiten und des Vorbereitungsstandes in Tunesien und insbesondere auch die Überwindung der Defizite in der Finanzierung der vielfältigen Aufgaben.

Einige grundsätzliche Kritiken gibt es auch an der Wahl der Delegation: Vorwürfe mangelnder Publizität mancher Kandidatinnen stehen im Raum ebenso wie Nichtbeantwortung von Fragen oder mangelnde Information der migrantischen Frauen, dass sie Delegationen für ihre Heimatländer bilden können. Einige Frauen erwägen, die Wahl deswegen anzufechten. Kritisiert wird aber auch, dass relevante Kräfte der kämpferischen Frauenbewegung in Deutschland wie Arbeiterinnen/Gewerkschafterinnen in der Delegation gar nicht repräsentiert sind. Deshalb haben der Bundesvorstand des Frauenverbands Courage und die Koordinierungsgruppe des Kämpferische Frauenrates beschlossen: am 19.6. setzen wir die Nationale Frauenversammlung fort!

Dazu sind alle Frauen, die am 6.6. dabei waren oder ausdrücklich von ihnen benannte Vertreterinnen herzlich eingeladen. Sie findet von 11 bis 14 Uhr im Courage-Zentrum Essen statt, Goldschmidtstraße 3, 45127 Essen. Um die Versammlung effektiv und finanziell tragbar zu gestalten - und nicht zuletzt wegen der Raumgröße und Corona - räumen wir auch die Möglichkeit ein, mit noch weiter verkleinerten Delegationen zu kommen. Ihr könnt eine stimmberechtigte Frau aus eurer Stadt entsenden, die dann stimmberechtigt die Anzahl der Frauen, die am 6.6. dabei waren vertritt. Beispiel: Aus Stuttgart waren es 10 Frauen, dann bekommt eure Entsandte/Delegation aus Stuttgart 10 Stimmen. Antragsschluss für die eventuelle Anfechtung der Wahl: 15.6., 9 Uhr. Anmeldeschluss für eventuelle neue Kandidatinnen für die Delegation 17.6., 10 Uhr.

Auf nach Tunis!

Schalten wir einen Gang höher! Klären wir alle wichtigen offenen Fragen und räumen alle bedeutsamen Konflikte auf der Grundlage der Prinzipien der Weltfrauenkonferenz aus.

Resolution für den Weltfrieden, beschlossen von der Zweiten Nationalen Frauenkonferenz am 6. Juni 2022

Wir fordern die Frauen der Welt auf, die 3. Weltfrauenkonferenz der Basisfrauen als Signal im Kampf für den Weltfrieden zu verwirklichen. Insbesondere die Welt- und Atomkriegsgefahr durch die Konfrontation von Russland und NATO im Krieg um die Ukraine fordert uns zum weltweiten aktiven Widerstand heraus. Vergesst aber auch nicht die Brennpunkte der Unterdrückung wie in Afghanistan, die brutalen völkerrechtswidrigen Kriege wie des faschistischen Erdogan-Regimes gegen die kurdische Befreiungsbewegung oder gegen den palästinensischen Befreiungskampf.

