Gefährliche Experimente mit Kohlendioxid

Robert Habeck möchte Kohlendioxid einfangen und verflüssigt unter der Nordsee in den Boden pressen lassen. Das Verfahren (Carbon Capture and Storage, CCS) ist gefährlich. Als "tickende Zeitbombe unter der Nordsee" hat der schleswig-holsteinische Landtagsabgeordnete Christian Dirschauer vom Südschleswigschen Wählerverband (SSW) diese Pläne bezeichnet. Am Donnerstag hatten Medien berichtet, dass die Entwicklung von Technologien zur Abscheidung und Einlagerung von CO₂ mit Millionenbeträgen aus dem Wirtschaftsministerium gefördert werden soll. CCS sei in Schleswig-Holstein nicht ohne Grund verboten worden, so Dirschauer. Niemand könne sicher ausschließen, dass unterirdisch gelagertes CO₂ nicht eines Tages wieder austrete und verheerende Umweltschäden anrichte. Diese Haltung habe der SSW einst gemeinsam mit den Grünen vertreten.