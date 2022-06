Helsinki: Protest gegen NATO-Beitritt

Am vergangenen Wochenende gab es in Helsinki und in Tampere Demonstrationen gegen den Antrag der finnischen Regierung, der NATO beizutreten. Zu den Demonstrationen aufgerufen hatten verschiedene linke Organisationen, darunter "Stop NATO", "Communist Youth Association (Kommunistinuoret)", "Communist Youth (KTP", "Tampere Marxist Study Circle" und "Pirkanmaa Peace Defenders’ Committee". Die Hauptforderungen waren: Nein zur NATO - Ja zum Frieden, Beibehaltung des Neutralitätsstatus von Finnland, gegen neues Aufrüstungsprogramm. Am 18. Mai hatten die Regierungen von Schweden und Finnland offiziell die Aufnahme ihrer Länder in die NATO beantragt.