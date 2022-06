Herzlichen Glückwunsch zu 50 Jahren TKP-ML!

Die MLPD war am 28. Mai in Ludwigshafen zur feierlichen Veranstaltung anlässlich dieses Jahrestags eingeladen und nahm gerne mit einer Delegation und Büchertisch teil. Gabi Fechtner, Vorsitzende der MLPD, beteiligte sich an diesem bedeutsamen Tag persönlich und überbrachte die Glückwünsche der MLPD und des Jugendverbandes REBELL: „Seit 50 Jahren kämpft Ihr trotz Folter und Verfolgung für den revolutionären Parteiaufbau. Es ist ein besonderer Anlass, dass Eure Partei 50 Jahre alt wird – im gleichen Jahr, in dem die MLPD ihr 40. Jubiläum feiert. Unberührt von Antikommunismus, massiver Unterdrückung, Gefängnis und Faschismus in der Türkei haltet ihr am Marxismus-Leninismus fest. Das ist genau der richtige Weg und die entscheidende Antwort auf die zu lösenden Fragen der Zeit! … Will man die Revolution, muss man revolutionäre Parteien aufbauen.“

Sie würdigte Ibrahim Kaypakkaya, den Gründer der TKP-ML, für seinen Mut, dafür, dass er die Bedeutung des weltanschaulichen Kampfes erkannte, die Bedeutung der konkreten Analyse betonte, den Revisionismus kritisierte und für die Diktatur des Proletariats eintrat. Dafür wurde er vor 49 Jahren unter schwerster Folter ermordet.

Angesichts der offenen Weltkrise und der akuten Gefahr eines III. Weltkriegs wächst die Bedeutung der unverbrüchlichen Solidarität und engen Zusammenarbeit der Revolutionäre untereinander. Gabi Fechtner betonte: „In der Phase der beschleunigten Destabilisierung des imperialistischen Weltsystems kann es für uns Revolutionäre keinen Schritt zurück zum imperialistischen Frieden oder der verbrecherischen Diplomatie geben, die die Situation erst heraufbeschworen hat: Für uns gibt es nur vorwärts zur internationalen sozialistischen Revolution! Dazu müssen die Arbeiter und breiten Massen aktiven Widerstand gegenüber Kriegsgefahr leisten und den Imperialismus in einer internationalen sozialistischen Revolution überwinden.“

Dazu gehört unbedingt auch, offen die noch bestehenden Meinungsverschiedenheiten anzusprechen: „Lasst mich deswegen auch strittige Fragen ansprechen, über die wir uns noch nicht einig sind, wie die Frage der neuimperialistischen Länder. Es ist sehr wichtig, dass sich in der Türkei unter Revolutionären, Arbeitern und den Massen die Diskussion über den Charakter der Türkei entfaltet hat.“ Sie ging auf verschiedene Merkmale des türkischen Imperialismus ein wie die imperialistische Außen- und Innenpolitik der Türkei und die Entwicklung von türkischen Übermonopolen. In unzähligen Gesprächen wurde viel darüber diskutiert: Die Broschüre zur Herausbildung von neuimperialistischen Ländern wurde erneut mehrmals verkauft. Zum richtigen Zeitpunkt erschien das neue Buch des marxistisch-leninistischen Autors Yusuf Köse, mit dem Titel „Türkei Imperialistisch“ (Emperyalist Türkiye). Fast 150 Exemplare wurden vor Ort vertrieben. Auch das ins Türkische übersetzte Buch „Gewerkschaften und Klassenkampf“ von Willi Dickhut – erschienen in der Reihe REVOLUTIONÄRER WEG - war gerade von der TKP-ML selbst auf türkisch neu aufgelegt und gedruckt worden und war am Veranstaltungsort erhältlich. Auch in der Türkei findet eine entfaltete Auseinandersetzung über die gewachsene Rolle der Arbeiterklasse statt gegen die bürgerlich-kleinbürgerliche Theorie des Postmodernismus, die erklärt, die Arbeiterklasse sei am aussterben.

Die beiden Bücher „Die Krise der bürgerlichen Ideologie und des Antikommunismus“ sowie „Die Krise der bürgerlichen Ideologie und des Opportunismus“ von Stefan Engel fanden viel Beachtung. Viele der Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Abends warten auf die Übersetzung ins Türkische. Bedeutsame weltanschauliche Auseinandersetzungen waren ein wichtiger Bestandteil des Abends.

Mit Liedern, Tänzen und vielen Grußworten, sowie der Ehrung der Gefallenen hat sich an diesem Abend das Band der Solidarität und des Zusammenhalts weiter gestärkt. Das Programm enthielt allerdings kaum Bestandteile, um sich auf die aktuelle Situation der offenen Weltkrise zu vereinheitlichen und auszurichten. Gabi Fechtner lud alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer zur Feier anlässlich 40 Jahre MLPD ein. Vorwärts mit dem marxistisch-leninistischen Parteiaufbau und den freundschaftlichen Beziehungen von MLPD und TKP-ML!