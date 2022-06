Konstantin Wecker zum 75. Geburtstag

Seit vielen Jahren unterstützt er fortschrittliche Bewegungen. Erst kürzlich hat er ein Grußwort zur Demonstration gegen die Weltkriegsgefahr am 8. Mai in Essen und Gelsenkirchen geschickt. Er war mehrfach Schirmherr des Rebellischen Musikfestivals, setzte sich für verfolgte Flüchtlinge ein, unterstützte die von Erdogan verfolgte Grup Yorum und warb für die Weltfrauenkonferenz.

Auf seinem neuen Album „Utopia“ singt er: "Stellt euch einmal uns're Welt vor. Ohne Krieg, ohne Gewalt. Ohne Bosse, ohne Herrscher. Jeder ist dem Ander'n Halt. ... "

Im April 2022 gehörte Wecker zu den Unterzeichnern eines offenen Briefes, in welchem Bundeskanzler Scholz aufgefordert wurde, im Zuge des russischen Überfalls der Ukraine keine schweren Waffen zu liefern. Darüber hinaus müsse die Regierung in Kiew abwägen, ob sie den militärischen Widerstand beende. Zu Robert Habecks Besuch in Katar sagte er, Habeck habe bei dem Versuch, in Katar Ersatz für russisches Gas zu finden, einen Kniefall gemacht, ohne zu fragen, reaktionär auch solche Länder seien.