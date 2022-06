London: Streik legt U-Bahn-Netz lahm

Am 6. Juni traten in London 4.000 Beschäftigte der U-Bahn in einen 24-Stunden-Streik. Der Streik, organisiert von der Gewerkschaft RMT, richtet sich gegen die Pläne, 600 Stellen abzubauen und weitere Verschlechterungen für die Beschäftigten durchzusetzen. Rund 100 U-Bahnstationen vor allem im Zentrum blieben geschlossen. Der U-Bahnverkehr wurde stark beeinträchtigt, mit Auswirkungen auch am Tag danach. Das Unternehmen Transport for London (TfL) wurde von der Regierung angewiesen, Kürzungen durchzuführen. Deswegen will TfL 600 Stellen abbauen.