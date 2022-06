Trotz Lügen, Zeitspiel und systematischem Mobbing

Am 1. März wurde unser Kollege Christian Kowoll zum vierten Mal gekündigt. Dreimal schon hat er sich mit Erfolg durchgesetzt und auch dieses Mal wird Opel sich blamieren und den Kürzeren ziehen. Warum wir uns da so sicher sind?

Erstens, weil alle Begründungen, die die Personalabteilung für seine Kündigung vorgebracht hat, an den Haaren herbeigezogen sind. Sie beruft sich auf Abmahnungen, die fast alle von den Arbeitsgerichten längst als völlig haltlos und ungültig erklärt wurden. Allen voran die Abmahnung, wonach Christian den Vorgesetzten Demir beleidigt und bedroht haben soll: Alles frei erfunden!

Zweitens, weil Opel seit dem Tag der Kündigung auf Zeit spielt und offensichtlich nicht weiter weiß! Nicht nur der Prozesstermin wurde auf Flehen von Opel zweimal nach hinten verschoben und soll erst am 22. August stattfinden. Auch den Termin für die schriftliche Stellungnahme hat die PA zweimal verschieben lassen. Man darf gespannt sein, was für Märchen sie sich diesmal aus den Fingern saugen!

Und drittens, weil das systematische Mobbing kein persönliches Problem von Christian ist (was schlimm genug wäre!). Die Maßgabe von Stellantis an die PA in Bochum ist klar: Jagd auf Kranke, Überwachungsterror gegen die Kollegen und wer den Mund aufmacht und sich wehrt, soll als erstes kleingekriegt werden. Schließlich hat eine fristlose Kündigung ja auch eine dreimonatige Sperre beim Arbeitsamt zur Folge trotz Kündigungsschutzklage!

Auch wenn das heute vielleicht noch den einen oder anderen Kollegen einschüchtern kann: Wir wissen und werden alles dafür tun, dass die Belegschaft sich so etwas nicht bieten lässt. Welcher Vorgesetzte auch immer meint, dieses dreckige Spiel mitspielen zu müssen, der muss wissen, dass er das nicht heimlich machen kann.